Песков: Правительство прорабатывает идею добровольных взносов бизнеса на нужды страны
Правительство РФ прорабатывает с бизнесом идею добровольных взносов в бюджет, которые будут идти на нужды страны, подобная практика распространена в ряде государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идёт проговор, проработка всех нюансов, здесь надо чуть-чуть подождать", — заявил он.
По мнению Пескова, представители бизнеса должны осознавать нынешние реалии и имеющиеся у государства потребности, а взаимодействие власти и предпринимателей является "дорогой с двусторонним движением".
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что главным приоритетом по расходам бюджета России в 2023 году является технологическая независимость.