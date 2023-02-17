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17 февраля, 09:43

Песков: Правительство прорабатывает идею добровольных взносов бизнеса на нужды страны

Правительство РФ прорабатывает с бизнесом идею добровольных взносов в бюджет, которые будут идти на нужды страны, подобная практика распространена в ряде государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идёт проговор, проработка всех нюансов, здесь надо чуть-чуть подождать", — заявил он.

По мнению Пескова, представители бизнеса должны осознавать нынешние реалии и имеющиеся у государства потребности, а взаимодействие власти и предпринимателей является "дорогой с двусторонним движением".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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