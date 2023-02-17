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17 февраля, 09:54

Командующим войсками Центрального военного округа назначен Андрей Мордвичев

Командующим Центральным военным округом (ЦВО) России официально стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юрлиц.

Напомним, ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин. Его назначили командующим войсками Центрального военного округа 27 ноября 2017 года. Отметим, что в ходе СВО 47-летний Мордвичев командовал 8-й армией и руководил подразделениями российских войск, участвовавших в боях за Мариуполь.

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А в начале января Лайф сообщал, что командующим Объединённой группировкой войск был назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. А его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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Минобороны.рф

Наталья Исакова
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