Командующим войсками Центрального военного округа назначен Андрей Мордвичев

Командующим Центральным военным округом (ЦВО) России официально стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юрлиц.

Напомним, ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин. Его назначили командующим войсками Центрального военного округа 27 ноября 2017 года. Отметим, что в ходе СВО 47-летний Мордвичев командовал 8-й армией и руководил подразделениями российских войск, участвовавших в боях за Мариуполь.