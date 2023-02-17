Командующим войсками Центрального военного округа назначен Андрей Мордвичев
Командующим Центральным военным округом (ЦВО) России официально стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юрлиц.
Напомним, ранее эту должность занимал генерал-полковник Александр Лапин. Его назначили командующим войсками Центрального военного округа 27 ноября 2017 года. Отметим, что в ходе СВО 47-летний Мордвичев командовал 8-й армией и руководил подразделениями российских войск, участвовавших в боях за Мариуполь.
А в начале января Лайф сообщал, что командующим Объединённой группировкой войск был назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. А его заместителями стали главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.