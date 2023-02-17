Путин наградил главу Конституционного суда высшей наградой России
Путин наградил председателя Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, который является высшей наградой в стране. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда РФ Зорькина Валерия Дмитриевича", — говорится в тексте документа.
Отметим, что Зорькин стал 24-м кавалером ордена в истории Российской Федерации. До этого им награждались академик Дмитрий Лихачёв, писатель Александр Солженицын, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, лидер КНР Си Цзиньпин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову, которая была ранена в Соледаре во время СВО.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель