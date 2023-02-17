Путин наградил главу Конституционного суда высшей наградой России

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, который является высшей наградой в стране. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда РФ Зорькина Валерия Дмитриевича", — говорится в тексте документа.

Отметим, что Зорькин стал 24-м кавалером ордена в истории Российской Федерации. До этого им награждались академик Дмитрий Лихачёв, писатель Александр Солженицын, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, лидер КНР Си Цзиньпин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие.