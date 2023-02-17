Стала известна дата российской премьеры нового фильма о Джоне Уике

Премьера четвёртой части фильма "Джон Уик" состоится в России 23 марта. Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Напомним, трейлер четвёртого фильма о Джоне Уике появился в ноябре 2022 года. Режиссировал картину Чад Стахелски. Судя по первым кадрам, в этом фильме, как и в предыдущих, будет очень много стрельбы.