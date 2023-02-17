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17 февраля, 11:06

Стала известна дата российской премьеры нового фильма о Джоне Уике

Четвёртая часть боевика "Джон Уик" выйдет в российский прокат 23 марта

Премьера четвёртой части фильма "Джон Уик" состоится в России 23 марта. Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Боевик россиянам покажет кинопрокатная компания "Атмосфера кино" продюсеров Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова. Хронометраж картины составляет 169 минут (2 часа 49 минут).

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Напомним, трейлер четвёртого фильма о Джоне Уике появился в ноябре 2022 года. Режиссировал картину Чад Стахелски. Судя по первым кадрам, в этом фильме, как и в предыдущих, будет очень много стрельбы.

Обложка ©

"Джон Уик – 4”, режиссёр — Чад Стахелски, сценаристы — Шэй Хаттен, Майкл Финч / kinopoisk.ru

Светлана Оперук
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