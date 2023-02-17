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17 февраля, 11:40
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Путин сравнил Миллера с Соловьём-разбойником и пригласил его на татами

Президент России Владимир Путин сравнил главу "Газпрома" Алексея Миллера с Соловьём-разбойником из-за шапки, которую тот надел во время общения в режиме видеосвязи в честь 30-летия компании. Лидер страны также пригласил руководителя организации на татами.

Путин — о зале, созданном для занятий борьбой, дзюдо и самбо. Видео © LIFE

Путин прочитал письмо Миллера с благодарностью за последний объект, построенный в рамках программы "Газпром — детям". Речь идёт о зале для борьбы, дзюдо и самбо. Он выразил уверенность, что объект создан на уровне самых лучших стандартов, а также напомнил Миллеру о договорённости побывать там вместе лично.

"И поскольку, я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера. Как мы и договаривались, хоть вы и не занимаетесь этим видом спорта, вместе выйдем на татами в этом замечательном зале и посмотрим, как это функционирует, вместе с детьми, которые там сегодня занимаются", — заявил Путин.

Миллер заявил, что газа в России хватит на долгие десятилетия

Миллер заявил, что газа в России хватит на долгие десятилетия

Ранее президент поздравил сотрудников "Газпрома" с 30-летием компании и заявил, что газ надолго останется ценнейшим ресурсом, спрос на который будет только расти.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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