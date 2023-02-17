"Русский есть русский": Больного раком мотогонщика Кудряшова призвали выгнать из Польши

Больного раком кожи российского мотогонщика Андрея Кудряшова хотят выдворить из Польши. С таким призывом выступил польский гонщик Ян Кржистиняк. Он считает, что русские должны нести коллективную ответственность.

"Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский, и я ко всем отношусь одинаково. Он должен вернуться в Россию и просить там помощи, поддержки. Возможно, Путин ему поможет", — приводит слова Кржистиняка Sport.pl.

В начале года Кудряшов объявил о завершении карьеры из-за рака кожи. Когда стало известно о его болезни, в России и Польше объявили сбор денег на лечение. Известно, что у россиянина есть польское гражданство, он живёт там почти 15 лет.