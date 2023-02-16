Польша хочет шантажировать МОК "самой сильной картой" ради недопуска России до ОИ-2024
Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотировать Олимпиаду при участии россиян
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук признал планы шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом и требовать недопуска российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже в 2024 году.
"Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы, как поляки, говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, к рассмотрению такого сценария. Мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК", — заявил Бортничук журналистам.
Министр добавил, что страна пока что располагает временем до старта Олимпийских игр в Париже. Вместе с тем он отметил, что спортсмены с российскими или белорусскими паспортами не будут принимать участие в Европейских играх в польском Кракове в 2023 году.
"100% подтверждено — спортсменов ни из России, ни из Белоруссии не будет. Ни под нейтральным флагом, ни под каким-либо другим", — подчеркнул Бортничук.
Как писал Лайф, спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию, могут допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. Такое предложение поступило от Китая. При этом в России данную идею раскритиковали. Также президент Украины Владимир Зеленский оказался "разочарован". В комитете позднее отвергли критику со стороны Киева и пожаловались на клевету. А член МОК Дрю заявил об отсутствии причин лишать россиян права на участие в соревнованиях.
ТАСС / Сергей Савостьянов