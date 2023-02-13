Член МОК Дрю заявил об отсутствии причин лишать россиян права на участие в соревнованиях
Нет никаких оснований, чтобы лишать россиян права на участие в международных соревнованиях и не допускать атлетов из РФ и Белоруссии до Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю.
"Нет оснований лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно если речь идёт об Олимпийских играх", — приводит его слова Francetvinfo.
Дрю подчеркнул, что атлеты не должны страдать из-за решений властей. По его мнению, политика не должна вмешиваться в спорт. Член МОК заметил, что такой же позиции придерживаются многие в организации. Он напомнил, что спортсмены годами готовились к турнирам и для некоторых из них это будет единственная возможность участвовать в такого рода мероприятиях.
Напомним, что мэр Парижа Анн Идальго ранее выступила против участия россиян в соревнованиях. А президент страны Эмманюэль Макрон также отмечал, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможный недопуск атлетов из РФ до Олимпийских игр в 2024 году. По мнению Дрю, такие высказывания ни на что не повлияют — решение в итоге будет принимать МОК после консультаций со всеми членами комитета и главами международных федераций. Кроме того, Дрю добавил, что Организация Объединённых Наций и США выступают за участие спортсменов в соревнованиях.
Ранее Лайф писал, что в МОК предложили допустить до соревнований российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию. Однако не всем понравилась эта идея, её тут же раскритиковали украинские власти. Так, лидер страны Владимир Зеленский заявил, что оказался разочарован решением МОК. В комитете позднее отвергли критику со стороны украинских властей и пожаловались на клевету.
ТАСС / AP / Matt Slocum