Член МОК Дрю заявил об отсутствии причин лишать россиян права на участие в соревнованиях

Нет никаких оснований, чтобы лишать россиян права на участие в международных соревнованиях и не допускать атлетов из РФ и Белоруссии до Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю.

"Нет оснований лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно если речь идёт об Олимпийских играх", — приводит его слова Francetvinfo.

Дрю подчеркнул, что атлеты не должны страдать из-за решений властей. По его мнению, политика не должна вмешиваться в спорт. Член МОК заметил, что такой же позиции придерживаются многие в организации. Он напомнил, что спортсмены годами готовились к турнирам и для некоторых из них это будет единственная возможность участвовать в такого рода мероприятиях.