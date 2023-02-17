Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никольское Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Конашенков добавил, что за сутки российские военные также уничтожили девять беспилотников вблизи населённых пунктов Голиково, Преображенное, Куземовка и Площанка ЛНР, а также Орлинское, Володино и Александровка ДНР. Кроме того, ВС РФ перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну американскую противорадиолокационную ракету HARM.