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Опубликовано 17 февраля 2023, 11:37

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никольское Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Конашенков добавил, что за сутки российские военные также уничтожили девять беспилотников вблизи населённых пунктов Голиково, Преображенное, Куземовка и Площанка ЛНР, а также Орлинское, Володино и Александровка ДНР. Кроме того, ВС РФ перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Украинская армия несёт серьёзные потери на двух направлениях
Украинская армия несёт серьёзные потери на двух направлениях

Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки уничтожили до 200 украинских военных в ходе наступления на Донецком направлении. Кроме того, российские военнослужащие истребили склад 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.

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Никита Осипов
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