Появилось видео досмотра мужчины, пытавшегося пронести мины и взрыватели на Курский вокзал
В распоряжении SHOT оказались кадры досмотра мужчины, пытавшегося пронести мины и взрыватели на Курский вокзал.
Задержанный с противопехотными минами и взрывателями на Курском вокзале попал на видео. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, мужчина вёл себя весьма спокойно и не сопротивлялся при задержании. Зачем ему вообще понадобились боеприпасы, сейчас выясняют оперативники.
Как уже ранее писал Лайф, сегодня днём полицейские задержали на Курском вокзале мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, несколькими взрывателями и ещё одним неустановленным взрывным устройством.
Кадр из видео Telegram / SHOT