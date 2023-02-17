Появилось видео досмотра мужчины, пытавшегося пронести мины и взрыватели на Курский вокзал

В распоряжении SHOT оказались кадры досмотра мужчины, пытавшегося пронести мины и взрыватели на Курский вокзал.

Задержанный с противопехотными минами и взрывателями на Курском вокзале попал на видео. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, мужчина вёл себя весьма спокойно и не сопротивлялся при задержании. Зачем ему вообще понадобились боеприпасы, сейчас выясняют оперативники.