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17 февраля, 11:51

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не уклоняется от контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель не исключает и не уклоняется от контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

"Мы не уклоняемся от контактов с Россией. Я ничего не исключаю, не могу исключить контактов с президентом РФ", — отметил он.

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Мишель указал, что в 2022 году у него состоялись три продолжительных телефонных разговора с российским лидером. Это было 7 и 15 марта, а также 22 апреля.

Ранее немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила о том, что Запад должен сделать всё необходимое для того, чтобы положить конец конфликту на Украине.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Илья Суриков
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