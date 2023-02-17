Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не уклоняется от контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель не исключает и не уклоняется от контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

"Мы не уклоняемся от контактов с Россией. Я ничего не исключаю, не могу исключить контактов с президентом РФ", — отметил он.

Мишель указал, что в 2022 году у него состоялись три продолжительных телефонных разговора с российским лидером. Это было 7 и 15 марта, а также 22 апреля.