Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не уклоняется от контактов с Путиным
Глава Евросовета Шарль Мишель не исключает и не уклоняется от контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
"Мы не уклоняемся от контактов с Россией. Я ничего не исключаю, не могу исключить контактов с президентом РФ", — отметил он.
Мишель указал, что в 2022 году у него состоялись три продолжительных телефонных разговора с российским лидером. Это было 7 и 15 марта, а также 22 апреля.
Ранее немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила о том, что Запад должен сделать всё необходимое для того, чтобы положить конец конфликту на Украине.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky