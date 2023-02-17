Власти Петербурга выдали задание на разработку проекта по реставрации церкви Анненкирхе

Власти Санкт-Петербурга выдали задание на разработку проекта по реставрации и приспособлению под современное использование евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны — Анненкирхе. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Там также разрешили провести в Большом зале церкви научные исследования.

Охранное обязательство было утверждено ещё в октябре 2017 года. Община евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России должна была отреставрировать здание до октября 2022-го, но работы не проводились. Специалисты КГИОП в том же месяце зафиксировали надувную фигуру голубя в окне круглой башни церкви; со стороны северного фасада церкви — поддоны с тротуарной плиткой и малой архитектурной формой в виде кисти руки. Эти работы в ведомстве назвали незаконными.

В дальнейшем комитет направил иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с требованием обязать владельца отреставрировать здание, а также демонтировать фигуру голубя и архитектурную форму. Общине даётся на выполнение всех этих работ пять лет со дня вступления решения суда в законную силу. Согласно заявлению, неисполнение будет караться взысканием с владельца церкви 100 тысяч рублей за каждый случай, а если так будет продолжаться дальше, то собственнику придётся выплачивать этот штраф ежемесячно, пока реставрация и демонтаж не будут сделаны.

В Смольном сообщили, что иск сейчас находится в производстве суда, а первое заседание состоится 9 марта. Кроме того, единственное, на что комитет дал владельцу разрешение, — это устройство инженерных сетей, но отчёта о выполненных работах ведомство не получало. По данным КГИОП, срок предоставления документации не истёк. В комитете также отметили, что в июле 2022 года владелец здания получил разрешение на разработку проекта на реставрацию и приспособление для современного использования Большого зала церкви, а в октябре — для ремонта крыши.