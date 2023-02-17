Глава Евросовета развеял надежды Украины на быстрое вступление в ЕС

Украина может не рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз. Об этом сказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что киевской власти нужно ещё многое сделать на пути в ЕС.

"Сокращённого пути не будет, мы не будем менять процедуру. Украина должна соответствовать требованиям", — заявил он в интервью LN24.

По словам Мишеля, он намерен до конца года организовать дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета. Они будут обсуждать, стоит ли начинать переговоры о вступлении Украины в объединение.