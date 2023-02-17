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17 февраля, 12:26

Глава Евросовета развеял надежды Украины на быстрое вступление в ЕС

Глава Евросовета Мишель: Украине не нужно рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС

Украина может не рассчитывать на ускоренное вступление в Европейский союз. Об этом сказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что киевской власти нужно ещё многое сделать на пути в ЕС.

"Сокращённого пути не будет, мы не будем менять процедуру. Украина должна соответствовать требованиям", — заявил он в интервью LN24.

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По словам Мишеля, он намерен до конца года организовать дебаты по этому вопросу на уровне лидеров Евросовета. Они будут обсуждать, стоит ли начинать переговоры о вступлении Украины в объединение.

Ранее Лайф писал о том, что глава МИД Германии Бербок предупредила украинцев о долгом и нелёгком пути в Евросоюз. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в союз. Для того чтобы начались переговоры по этому вопросу, киевской власти нужно провести реформы и усилить борьбу с коррупцией.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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