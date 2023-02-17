На Украине суд заочно приговорил к пяти годам тюрьмы журналиста Красовского

На Украине российского журналиста, бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского приговорили к пяти годам лишения свободы заочно и конфискации имущества. Это максимальный срок заключения, предусмотренный санкциями по инкриминируемым ему статьям, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметили, что с февраля 2022 года Красовский публично поддерживал действия РФ на Украине, а также якобы призывал к геноциду украинского народа. Свои тезисы журналист распространял во время эфиров на RT и через различные телеграм-каналы.

"На основании собранных доказательств суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям УК Украины: ч. 3 ст. 109 ("Публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершённые с использованием СМИ"); ч. 2 ст. 442 ("Публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов")", — сообщило ведомство в телеграм-канале.