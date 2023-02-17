На Украине суд заочно приговорил к пяти годам тюрьмы журналиста Красовского
На Украине российского журналиста, бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского приговорили к пяти годам лишения свободы заочно и конфискации имущества. Это максимальный срок заключения, предусмотренный санкциями по инкриминируемым ему статьям, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве отметили, что с февраля 2022 года Красовский публично поддерживал действия РФ на Украине, а также якобы призывал к геноциду украинского народа. Свои тезисы журналист распространял во время эфиров на RT и через различные телеграм-каналы.
"На основании собранных доказательств суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям УК Украины: ч. 3 ст. 109 ("Публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершённые с использованием СМИ"); ч. 2 ст. 442 ("Публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов")", — сообщило ведомство в телеграм-канале.
Напомним, что в конце октября прошлого года после интервью Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко разгорелся настоящий скандал. Последний рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что их страна "оккупирована москалями". В ответ на это Красовский заявил, что "топить таких надо было", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей". После этого главный редактор телеканала Маргарита Симоньян приостановила сотрудничество с журналистом. Красовский извинился за свои слова и отметил, что "смешал добро со злом и облажался".
ТАСС / Виктория Виатрис