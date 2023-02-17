Политолог прокомментировал мечты Запада о разделе РФ

Если Москва не будет противостоять попыткам западных стран дестабилизировать Россию, то могут быть трагические последствия, даже серьёзнее тех, что были после развала СССР в 1991 году. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что большая часть западных стран настроена антироссийски, они уже давно ведут информационную войну против РФ. Нынешнюю ситуацию там воспринимают как шанс для реализации плана раздела России на несколько государств, ведь это, по их мнению, приведёт "к их большей безопасности". Поэтому единственная возможность сохраниться РФ как стране в политическом плане — противостоять подобным попыткам Запада.

"Слишком много уже развелось тех людей, которые работают против России, против нас, и, честно говоря, надо понимать, что любые попытки дестабилизировать ситуацию, любые попытки развалить Россию, они в конечном счёте, если им не противодействовать, могут привести к трагическим последствиям, которые будут гораздо более серьёзными, чем последствия 1991 года", — объяснил эксперт.

Он также призвал не выстраивать аналогии происходящего сейчас с событиями XVII, XIX и XX веков, ведь каждый раз действуют разные лица со своими инструментами и возможностями, технологиями, ресурсами и так далее. Поэтому каждая ситуация требует индивидуального анализа. При этом Чеснаков обратил внимание, что уже многие годы западные мозговые центры и те люди, которые уехали из РФ, создают информационные ресурсы, посвящённые теме "национально-освободительных движений" или того, как якобы Москва колонизировала разные территории.