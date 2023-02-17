Врач рассказал, как нужно питаться при ОРВИ и почему иногда стоит отказаться от горячего

Во время борьбы с вирусной инфекцией организм нуждается в питательных веществах, особенно если речь идёт о детях и пожилых людях. Поэтому при простуде или ОРВИ нельзя пропускать приёмы пищи, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

"У детей до восьми лет даже один пропущенный приём пищи во время болезни может привести к падению уровня глюкозы в крови. От этого ребёнка тошнит, он становится вялым, от него пахнет ацетоном. <...> Пожилых нужно настойчиво поить и кормить, как и детей", — пояснил медик.

При этом к молочным продуктам при простуде или ОРВИ специалист призвал относиться с осторожностью. Дело в том, что во время болезни может снижаться активность фермента, который как раз и расщепляет лактозу. Также врач порекомендовал не есть горячую еду при жаре, так как такая пища только повысит температуру тела. А вот идеальным блюдом при инфекционном недуге Сапего назвал куриный бульон, потому что он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель. Вместе с тем при простуде и ОРВИ можно есть даже фастфуд, резюмировал медик.