Политолог раскрыл, что на самом деле стоит за угрозами Киева "демонтировать" Россию

Прогнозы секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о "скором развале РФ" основаны на желании киевского режима приободрить сограждан, а не на аналитике. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее Данилов сказал, что "Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас", а изменения в ходе боевых действий якобы будут заметны уже через несколько месяцев.

"Прогнозы, что Россия развалится, у нас кончатся ракеты, мы убежим с поля боя, ВСУ зайдут в Москву и Запад будет праздновать успех, уже никому не интересны. Они не сбываются, несут лишь пропагандистский эффект. Никакой аналитики в этом нет", — подчеркнул Кошкин.

Если же начать анализировать ситуацию, то всё перевернётся наоборот: по словам эксперта, Вооружённым силам Украины никто не предсказывает светлого будущего.

"А пропагандистские лозунги вроде слов главы СНБО Украины, пожалуйста, можно развесить хоть по всем улицам Киева", — заключил Кошкин.