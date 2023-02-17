Политолог раскрыл, что на самом деле стоит за угрозами Киева "демонтировать" Россию
Политолог Кошкин: Обещание секретаря СНБО Украины "демонтировать" Россию сбудется наоборот
Прогнозы секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о "скором развале РФ" основаны на желании киевского режима приободрить сограждан, а не на аналитике. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее Данилов сказал, что "Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас", а изменения в ходе боевых действий якобы будут заметны уже через несколько месяцев.
"Прогнозы, что Россия развалится, у нас кончатся ракеты, мы убежим с поля боя, ВСУ зайдут в Москву и Запад будет праздновать успех, уже никому не интересны. Они не сбываются, несут лишь пропагандистский эффект. Никакой аналитики в этом нет", — подчеркнул Кошкин.
Если же начать анализировать ситуацию, то всё перевернётся наоборот: по словам эксперта, Вооружённым силам Украины никто не предсказывает светлого будущего.
"А пропагандистские лозунги вроде слов главы СНБО Украины, пожалуйста, можно развесить хоть по всем улицам Киева", — заключил Кошкин.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал реакцией капризного ребёнка слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе поставлять Киеву самолёты. Парламентарий иронично отметил, что украинская армия станет первой в мире, кто будет использовать уникальный тип вооружения — бумажные самолёты.
ТАСС / Михаил Метцель