В АМФР назвали затянутым расследование поведения украинских болельщиков на ЧЕ по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев заявил, что удовлетворён фактом наказания Украинской ассоциации мини-футбола из-за поведения болельщиков во время полуфинального матча ЧЕ-2022 против сборной России, однако само расследование инцидента было крайне затянутым. Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы удовлетворены самим фактом наказания, но это решение было затянутым, а также не совсем полным. Во-первых, прошёл год с того матча, хотя мы знаем, что порой за менее значительные выкрики или баннеры следует быстрое и оперативное наказание. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Во-вторых, наказано было лишь поведение болельщиков, которые проявляли агрессию и нарушали этические нормы", — отметил Алиев.

По его словам, УЕФА проигнорировал тот факт, что футболисты украинской сборной отказались жать руки россиянам перед матчем и после него. Алиев заметил, что сборная России является авторитетной в мире мини-футбола, а подобное неуважение к любой команде недопустимо.

"Тяжело сказать, почему так долго принималось решение. Всё-таки наших представителей в этих органах нет. Наверное, это как-то связано с политическим давлением, которое оказывается сейчас на все федерации, руководящие международным спортом", — добавил глава АМФР.