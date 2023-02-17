УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола за кричалки болельщиков в матче с РФ
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола из-за поведения болельщиков во время матча полуфинала чемпионата Европы 2022 года против сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Сумма штрафа составила 20 тысяч евро. Такое решение было принято из-за провокационных, оскорбительных и запрещённых кричалок, которые скандировали фанаты украинской сборной в адрес российских игроков и болельщиков.
Напомним, сама встреча состоялась 4 февраля 2022 года и завершилась победой сборной России со счётом 3:2. Во время игры украинские болельщики скандировали националистические лозунги. С трибун, где они находились, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян и призывы к насилию против граждан РФ. В итоге УЕФА открыл дисциплинарное производство.
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