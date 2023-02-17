Юный вратарь "Локомотива" Худяков рассказал, что им интересовался клуб из Германии

Зарубежные футбольные клубы интересуются вратарём московского "Локомотива" Даниилом Худяковым. Об этом сам 19-летний голкипер рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но, что дальше, не в курсе. Названия клубов не скажу", — сказал Худяков.

При этом вратарь добавил, что речь идёт о команде из Германии.

Также Худяков прокомментировал слова вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, который ранее сказал, что не воспринимает карьеру Игоря Акинфеева как потолок в профессии (Акинфеев выступал только за ЦСКА). По словам Худякова, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться основным вратарём в своём клубе, чтобы болельщики считали тебя легендой.

"Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы у меня сложилась карьера, как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть", — признался вратарь "Локомотива".