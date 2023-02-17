Не только для красоты: Учёные объяснили, зачем человеку волосы на голове и какие плюсы у кудрявых

Человек является единственным видом приматов на Земле, у которого нет шерстяного покрова, однако у него растут волосы, необходимые для охлаждения крупного мозга. При этом кудрявыми они становятся в силу проблем с процессом терморегуляции. К соответствующим выводам пришли учёные из Университета штата Пенсильвания в США, сообщается в каталоге препринтов bioRxiv .

Примечательно, что только у человека могут быть по-настоящему кудрявые волосы, которые к тому же позволяют ему меньше потеть при сильной жаре. Чтобы прийти к таким выводам, учёные провели эксперимент, в ходе которого установили манекены с несколькими типами волос: прямыми, волнистыми и кудрявыми. Оказалось, что волосяной покров позволяет скальпу поглощать меньше тепла, а наиболее эффективными в этом вопросе стали именно кудрявые. Пока результаты исследования считаются предварительными, так как не были опубликованы в каком-либо научном журнале.