В Сумской области опровергли фейк о тысячах российских солдат на границе с регионом

В Сумской областной военной администрации опровергли сообщения о якобы скоплении ударных группировок российских войск рядом с регионом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Информация о десяти тысячах российских военных на границе с Сумской областью не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована", — сказано в сообщении.

До этого лейтенант ВСУ Андрей Гулаков в комментарии The Times якобы заявил о том, что на границе с Сумской областью зафиксирована большая группировка россиян. Для проверки этого вброса ОВА уже обратилась в правоохранительные органы. В ведомстве предполагают, что это информационно-психологическая операция.