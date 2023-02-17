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17 февраля, 14:50

В Сумской области опровергли фейк о тысячах российских солдат на границе с регионом

В Сумской областной военной администрации опровергли сообщения о якобы скоплении ударных группировок российских войск рядом с регионом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Информация о десяти тысячах российских военных на границе с Сумской областью не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована", — сказано в сообщении.

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До этого лейтенант ВСУ Андрей Гулаков в комментарии The Times якобы заявил о том, что на границе с Сумской областью зафиксирована большая группировка россиян. Для проверки этого вброса ОВА уже обратилась в правоохранительные органы. В ведомстве предполагают, что это информационно-психологическая операция.

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военнослужащие ликвидировали более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Также уничтожена техника противника.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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