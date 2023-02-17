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17 февраля, 16:09

В ООН выступили за "устойчивый мир" на Украине для европейской безопасности

Организация Объединённых Наций желает достижения устойчивого мира на Украине с решением основных причин конфликта при соблюдении устава союза и международного права. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности организации.

"Нам необходим устойчивый и выполнимый мир, который бы решал коренные причины конфликта и был в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — указал он.

Енча подчеркнул важность достижения мира с учётом сложности "нынешнего контекста по Украине". По его словам, это также нужно для безопасности в Европе и международного порядка.

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Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик выступил против исключения России из организации и заявил о том, что это не приведёт к миру на Украине.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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