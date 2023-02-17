В ООН выступили за "устойчивый мир" на Украине для европейской безопасности

Организация Объединённых Наций желает достижения устойчивого мира на Украине с решением основных причин конфликта при соблюдении устава союза и международного права. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности организации.

"Нам необходим устойчивый и выполнимый мир, который бы решал коренные причины конфликта и был в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — указал он.

Енча подчеркнул важность достижения мира с учётом сложности "нынешнего контекста по Украине". По его словам, это также нужно для безопасности в Европе и международного порядка.