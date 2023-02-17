Признавшийся в домогательствах актёр Мухайдинов заявил, что это был "безобидный массаж"

Актёр из сериала "Папины дочки" Махач Мухайдинов, который признался в домогательствах девятилетней девочки на индивидуальном уроке музыки, заявил, что дети сами часто просили их повеселить. Об этом он рассказал в зале суда. По мнению мужчины, насилия над ними не было.

Подозреваемый в педофилии актёр из "Папиных дочек" заявил, что дети сами просили их повеселить. Видео © LIFE

"Насильственных не было никаких действий вообще. Девочки сами просили их как-то повеселить. Я вообще не знал, как их настроить на работу, как вообще их заставить заниматься. Они приходили, начинали сразу валяться просто по полу. Ну что с ними сделаешь? 9–10 лет. Я не знал, что с этим сделать. Я предпринял все возможные меры, орал педагогически и пытался их построить. Максимально был массаж, и всё", — отметил он.

Актёр добавил, что со временем у девочек пропал интерес к этим играм и они стали спокойно заниматься музыкой. Мухайдинов считает, что такой "эксцентрический способ" сработал. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что сейчас ему стыдно. Кроме того, артист рассказал, что одна из девочек просила его "покатать".

"Я говорю: "Ни в коем случае". <...> Я ей сказал: "Пусть папа тебя катает". Она говорит: "У него травма. Он не может меня катать. А вы сильный. Можете меня покатать?" Я говорю: "Ладно". Взял её за руки, за ноги, начал катать её", — рассказал мужчина.

Он добавил, что в тот момент зашла воспитательница, которая была очень удивлена тем, что происходило в кабинете.

"Я со всеми практически родителями всегда был на контакте, мы со всеми общались прекрасно, с девочками у нас тоже были прекрасные отношения, поэтому я очень удивлён вот этому их заявлению [о домогательствах]", — подчеркнул Мухайдинов.