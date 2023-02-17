В Бурятии задержали серийного насильника, орудовавшего в 2016 году

В Бурятии задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в серии изнасилований и покушений на убийство женщин в 2016 году в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина совершал нападения на незнакомых женщин в состоянии алкогольного опьянения в апреле, июне и декабре 2016 года. Жертвам злоумышленник наносил удары по голове твёрдым тупым предметом, к примеру, камнем или молотком. В ходе допроса он дал подробные показания по каждому из совершённых им преступлений.

"Подозреваемый заключён под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы", — говорится в сообщении СК.