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17 февраля, 16:50

В Бурятии задержали серийного насильника, орудовавшего в 2016 году

<p>Задержанный убийца и насильник. Обложка © <a href="https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1767305/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Бурятии</a></p>

Задержанный убийца и насильник. Обложка © СУ СК РФ по Бурятии

В Бурятии задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в серии изнасилований и покушений на убийство женщин в 2016 году в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина совершал нападения на незнакомых женщин в состоянии алкогольного опьянения в апреле, июне и декабре 2016 года. Жертвам злоумышленник наносил удары по голове твёрдым тупым предметом, к примеру, камнем или молотком. В ходе допроса он дал подробные показания по каждому из совершённых им преступлений.

"Подозреваемый заключён под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы", — говорится в сообщении СК.

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Наталья Исакова
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