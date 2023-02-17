Зеленский: Участие белорусских войск в конфликте на Украине маловероятно

Участие белорусских войск в конфликте на Украине является маловероятным. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"На данный момент вероятность того, что Белоруссия присоединится к России [в ведении боевых действий] достаточно мала, потому что белорусских солдат не так просто привлечь к участию, так как они не хотят воевать против Украины", — отметил он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент не исключил, что Воздушно-космические силы РФ могли использовать белорусские аэродромы без поддержки республики. По мнению Зеленского, при добровольном участии Минска в боевых действиях государство будет восстанавливать Украину, а власти Белоруссии столкнутся с трибуналом.