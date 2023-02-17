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17 февраля, 18:18

Командующим Восточным и Западным военными округами присвоили звания генерал-полковников

Командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом Евгению Никифорову присвоены звания генерал-полковников. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации: <…> Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу", — говорится в документе.

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Напомним, в России прошла масштабная смена командующих военными округами. Так, командующим Южным военным округом (ЮВО) назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь генерал-лейтенант Андрей Мордвичев получил должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

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ТАСС / Минобороны РФ, © Wikipedia

Варвара Романова
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