Командующим Восточным и Западным военными округами присвоили звания генерал-полковников

Командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом Евгению Никифорову присвоены звания генерал-полковников. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в России прошла масштабная смена командующих военными округами. Так, командующим Южным военным округом (ЮВО) назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь генерал-лейтенант Андрей Мордвичев получил должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).