Семья обвиняет коллекторов в смерти 27-летней жительницы Московской области

Семья 27-летней жительницы Балашихи обвиняет коллекторов в смерти женщины. Брат погибшей рассказал Лайфу, что "специалисты по возврату задолженности" "обрабатывали" должницу и родственников уже давно. При этом близкие разделились, кто-то поддерживал "виноватую", другие же злились, что из-за долга в 300 тысяч рублей они вынуждены терпеть постоянные звонки и нежелательные визиты.

Супруг погибшей рассказал, что незадолго до трагедии коллекторы "закошмарили" её тётю. По его словам, случайная встреча родственниц на улице обернулась дракой, в результате которой жительница Подмосковья осталась с опухшим лицом и ссадинами. Позже женщина покончила с собой, её тело нашли возле дома с травмами. Семья жила на 23-м этаже. Муж отметил, что супруга оставила короткую предсмертную записку.