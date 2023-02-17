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17 февраля, 18:38

Семья обвиняет коллекторов в смерти 27-летней жительницы Московской области

Семья 27-летней жительницы Балашихи обвиняет коллекторов в смерти женщины. Брат погибшей рассказал Лайфу, что "специалисты по возврату задолженности" "обрабатывали" должницу и родственников уже давно. При этом близкие разделились, кто-то поддерживал "виноватую", другие же злились, что из-за долга в 300 тысяч рублей они вынуждены терпеть постоянные звонки и нежелательные визиты.

Супруг погибшей рассказал, что незадолго до трагедии коллекторы "закошмарили" её тётю. По его словам, случайная встреча родственниц на улице обернулась дракой, в результате которой жительница Подмосковья осталась с опухшим лицом и ссадинами. Позже женщина покончила с собой, её тело нашли возле дома с травмами. Семья жила на 23-м этаже. Муж отметил, что супруга оставила короткую предсмертную записку.

В Госдуме назвали коллекторов "раковой опухолью" на теле общества

В Госдуме назвали коллекторов "раковой опухолью" на теле общества

Ранее Лайф писал, что россиянам предложили дать право жаловаться на коллекторов через "Госуслуги". В большинстве случаев граждане не знают, куда обратиться с такой жалобой, считают в Госдуме.

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Freepik

Арина Родионова
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