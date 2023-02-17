Неизвестный захватил заложников в цветочном магазине в центре Москвы

Неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Очевидцы сообщили о захвате заложников в цветочном магазине в центре Москвы. Видео © LIFE

Как сообщили Лайфу очевидцы, злоумышленник отпустил девушку. Сколько ещё находится человек в магазине, неизвестно. На место происшествия приехала скорая помощь. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.