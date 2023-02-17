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17 февраля, 18:46

Полиция задержала захватчика заложников в магазине цветов в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, который захватил заложников в магазине цветов на Таганской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, который удерживал нескольких посетителей в магазине цветов на Таганской улице в Москве", — сообщил собеседник агентства.

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Как сообщал Лайф, злоумышленник после захвата заложников отпустил девушку. Кадры с места происшествия были опубликованы.

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Кадр из видео LIFE

Варвара Романова
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