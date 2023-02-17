Полиция задержала захватчика заложников в магазине цветов в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который захватил заложников в магазине цветов на Таганской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Сотрудники полиции задержали мужчину, который удерживал нескольких посетителей в магазине цветов на Таганской улице в Москве", — сообщил собеседник агентства.
Как сообщал Лайф, злоумышленник после захвата заложников отпустил девушку. Кадры с места происшествия были опубликованы.
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Кадр из видео LIFE