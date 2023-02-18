Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 21:55

Катарский шейх официально заявил о намерении купить "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх Джасим ибн Хамад аль-Тани подал заявку на покупку футбольного английского клуба "Манчестер Юнайтед". Информацию об этом в "Твиттере" опубликовал журналист NYT Тарик Панджа.

По его словам, шейх Джасим ибн Хамад аль-Тани преследует цель вернуть клубу былую славу на поле и за его пределами.

"Другие детали заявки будут раскрыты позже в случае, если процесс приобретения получит своё развитие", — уточнил Панджа.

Первоначально журналист утверждал, что речь идёт о шейхе, который руководит Исламским банком Катара. Однако затем удалил тот твит и опубликовал новый, в котором заявил, что речь идёт о другом шейхе, полном тёзке главы банка.

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" забили четыре мяча, но не выявили победителя

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" забили четыре мяча, но не выявили победителя

Напомним, американское семейство Глейзер, владеющее английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", ещё в ноябре прошлого года начало говорить о возможной продаже команды.

Обложка ©

ТАСС / Toni Albir

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ФК Манчестер Юнайтед
  • катар
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров