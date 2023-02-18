Катарский шейх официально заявил о намерении купить "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх Джасим ибн Хамад аль-Тани подал заявку на покупку футбольного английского клуба "Манчестер Юнайтед". Информацию об этом в "Твиттере" опубликовал журналист NYT Тарик Панджа.

По его словам, шейх Джасим ибн Хамад аль-Тани преследует цель вернуть клубу былую славу на поле и за его пределами.

"Другие детали заявки будут раскрыты позже в случае, если процесс приобретения получит своё развитие", — уточнил Панджа.

Первоначально журналист утверждал, что речь идёт о шейхе, который руководит Исламским банком Катара. Однако затем удалил тот твит и опубликовал новый, в котором заявил, что речь идёт о другом шейхе, полном тёзке главы банка.