США заподозрены в попытке отвлечь Индию от России своими истребителями

На авиасалоне в Бангалоре впервые выставлен самый современный американский истребитель F-35 вместе с бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer и Super Hornet. Таким образом США пытаются отвлечь Индию от её постоянного поставщика военных самолётов — России. Об этом пишет Reuters.

Парк истребителей Индии состоит в основном из советских самолётов, отмечает агентство. Страна отчаянно пытается его модернизировать, при этом ей приходится сталкиваться с давлением со стороны западных стран, которые требуют дистанцироваться от Москвы. На выставке Aero India американская делегация в этот раз стала крупнейшей за 27-летнюю историю авиасалона, добавляет издание, что подчёркивает развитие стратегических отношений Вашингтона и Нью-Дели. Между тем Россия, со времён СССР являющаяся крупнейшим поставщиком оружия для последнего, в этот раз была выставлена номинально, считает Reuters.

"Рособоронэкспорт" с ОАК и "Алмаз-Антеем" представили миниатюрные модели самолётов, грузовиков, радаров и танков. Ранее у российского поставщика, указывается в статье, было центральное место на экспозиции, несмотря на то что РФ уже лет десять не привозит туда истребители. Наблюдается это, по мнению авторов материала, с тех пор, как индийские покупатели стали приглядываться к европейским и американским самолётам. В гонку за поставку для авианосца ВМС Индии уже вступил Super Hornets. В 2019 году на Aero India показывали модернизированный F-16, он также предлагается Военно-воздушным силам Индии.