Австралиец не так понял фразу про диванные войска и очень удивил полицию

В австралийском городе Перт полиция накрыла секретный бункер местного жителя с огромным арсеналом оружия. В убежище были найдены верстак для создания оружия, тысячи единиц боеприпасов, а также тренировочный тир. Как сообщает портал News.com, бойца диванных войск сдал кто-то из его знакомых.

Владельца этого богатства признали виновным в серии преступлений, имеющих отношение к огнестрельному оружию. Ему пришлось выплатить 1500 фунтов стерлингов штрафа. Само собой, оружие у мужчины изъяли, равно как и лицензию на него. А теперь его ещё ждёт суд, изобретателю может грозить несколько лет тюрьмы.