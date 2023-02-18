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17 февраля, 22:37

Австралиец не так понял фразу про диванные войска и очень удивил полицию

У жителя Австралии нашли секретный бункер с арсеналом оружия под диваном

<p>Вход в секретный бункер с оружием. Обложка © <a href="https://www.news.com.au/national/crime/bunker-concealing-guns-and-ammunition-discovered-beneath-couch-in-perth-home/news-story/a24d301828787a23bf6645848506e8b6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News.com</a></p><p></p>

Вход в секретный бункер с оружием. Обложка © News.com

В австралийском городе Перт полиция накрыла секретный бункер местного жителя с огромным арсеналом оружия. В убежище были найдены верстак для создания оружия, тысячи единиц боеприпасов, а также тренировочный тир. Как сообщает портал News.com, бойца диванных войск сдал кто-то из его знакомых.

Полиция Австралии обнаружила бункер местного жителя с огромным арсеналом оружия. Видео © News.com

"Ого", — воскликнули полицейские, когда диван, под которым скрывался бункер, начал медленно подниматься, открывая проход к тайнику.

Владельца этого богатства признали виновным в серии преступлений, имеющих отношение к огнестрельному оружию. Ему пришлось выплатить 1500 фунтов стерлингов штрафа. Само собой, оружие у мужчины изъяли, равно как и лицензию на него. А теперь его ещё ждёт суд, изобретателю может грозить несколько лет тюрьмы.

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Анатолий Симоненко
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