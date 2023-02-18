Австралиец не так понял фразу про диванные войска и очень удивил полицию
У жителя Австралии нашли секретный бункер с арсеналом оружия под диваном
Вход в секретный бункер с оружием. Обложка © News.com
В австралийском городе Перт полиция накрыла секретный бункер местного жителя с огромным арсеналом оружия. В убежище были найдены верстак для создания оружия, тысячи единиц боеприпасов, а также тренировочный тир. Как сообщает портал News.com, бойца диванных войск сдал кто-то из его знакомых.
Полиция Австралии обнаружила бункер местного жителя с огромным арсеналом оружия. Видео © News.com
"Ого", — воскликнули полицейские, когда диван, под которым скрывался бункер, начал медленно подниматься, открывая проход к тайнику.
Владельца этого богатства признали виновным в серии преступлений, имеющих отношение к огнестрельному оружию. Ему пришлось выплатить 1500 фунтов стерлингов штрафа. Само собой, оружие у мужчины изъяли, равно как и лицензию на него. А теперь его ещё ждёт суд, изобретателю может грозить несколько лет тюрьмы.
Ранее Лайф писал, что российская бригада спасателей, когда разбирала завалы в Турции, нашла тайник с 150 тысячами долларов.