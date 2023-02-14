Тайник в кастрюле: В Турции российские спасатели нашли крупную сумму наличными

Российская бригада спасателей обнаружила тайник с 150 тысячами долларов наличными при разборе завалов в Турции. Деньги были спрятаны в жилом доме, который обрушился.

150 тысяч долларов, найденные под завалами дома в Турции. Обложка © Telegram / МЧС России

"При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции", — сообщает пресс-служба МЧС России.