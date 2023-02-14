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14 февраля, 04:21

Тайник в кастрюле: В Турции российские спасатели нашли крупную сумму наличными

Российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов при разборе завалов дома в Турции

<p>Спасатели разбирают завалы в Турции. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Спасатели разбирают завалы в Турции. Обложка © Telegram / МЧС России

Российская бригада спасателей обнаружила тайник с 150 тысячами долларов наличными при разборе завалов в Турции. Деньги были спрятаны в жилом доме, который обрушился.

150 тысяч долларов, найденные под завалами дома в Турции. Обложка © Telegram / МЧС России

150 тысяч долларов, найденные под завалами дома в Турции. Обложка © Telegram / МЧС России

"При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции", — сообщает пресс-служба МЧС России.

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Сама трагедия произошла в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции: случилось землетрясение магнитудой 7,7, оно было самым мощным с 1939 года. По последним данным, погибло больше 29 тысяч человек.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • МЧС
  • Турция
  • Происшествия

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