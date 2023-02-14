Тайник в кастрюле: В Турции российские спасатели нашли крупную сумму наличными
Российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов при разборе завалов дома в Турции
Спасатели разбирают завалы в Турции. Обложка © Telegram / МЧС России
Российская бригада спасателей обнаружила тайник с 150 тысячами долларов наличными при разборе завалов в Турции. Деньги были спрятаны в жилом доме, который обрушился.
150 тысяч долларов, найденные под завалами дома в Турции. Обложка © Telegram / МЧС России
"При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции", — сообщает пресс-служба МЧС России.
Сама трагедия произошла в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции: случилось землетрясение магнитудой 7,7, оно было самым мощным с 1939 года. По последним данным, погибло больше 29 тысяч человек.