Копчение не спасёт: Россиян предупредили об опасности употребления сырой рыбы

В свежей рыбе много полезных веществ, таких как омега-3, кальций, магний и другие. Они не всегда сохраняются после тепловой обработки. Более того, иногда в рыбе после этого образуются токсины. Например, гетероциклические амины, формирующиеся при жарке, даже могут привести к возникновению рака. Но и сырую рыбу есть может быть небезопасно. Об этом рассказала читателям Лайфа руководитель управления производства и технологий "Много лосося" Людмила Румянцева.

"В некоторых странах третьего мира встречаются плоские черви. Ленточных червей можно найти в речной и морской рыбе, особенно в лососе, окуне и щуке. Бактерии, живущие в морепродуктах, обычно не вызывают проблем со здоровьем, однако у людей с хроническими заболеваниями, у детей и пожилых они могут вызвать осложнения", — предупредила Румянцева.

Также она предупредила о вредных веществах в сырой рыбе. Речь идёт, в частности, о ртути, пестицидах и вредных эфирах. Эксперт пояснила, что всё дело в загрязнённой воде, которая отравляет морепродукты. Специалист добавила, что в пищу не рекомендуется употреблять пресноводные виды рыб. Даже холодное копчение, по её словам, не полностью спасёт ситуацию — нужна только термическая обработка. Свежая морская рыба, по словам Румянцевой, безопаснее для еды, однако с ней тоже стоит быть аккуратнее.

Эксперт посоветовала, на что обратить внимание при выборе рыбы. Следить за тем, чтобы морепродукт был куплен в проверенном месте , удовлетворяющем санитарным нормам. Даже в ресторанах обязательно спрашивать, где была выловлена и куплена рыба.

, удовлетворяющем санитарным нормам. Даже в ресторанах обязательно спрашивать, где была выловлена и куплена рыба. Обращать внимание на запах, глаза и вид филе. Если рыба странного цвета и имеет кислый или химический аромат, то лучше не рисковать.

филе. Если рыба странного цвета и имеет кислый или химический аромат, то лучше не рисковать. Учитывать срок хранения. В холодильнике сырая рыба должна храниться не дольше суток.