Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 11:28

Врач рассказала, какой популярной в России рыбой отравиться проще простого

Гастроэнтеролог Бастракова рассказала, что проще всего отравиться плохо прожаренным карасём или карпом

Рыбные блюда могут привести к опасным последствиям для организма, если продукт окажется заражённым различными паразитами. О том, какая рыба самая опасная и как избежать отравления, рассказала врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова в беседе с "Газетой.ru".

"Наиболее распространённым по всему миру заболеванием является описторхоз. Для России оно особенно актуально, ведь, например, рыба, обитающая в реках, озёрах, прудах Обь-Иртышского бассейна Западной Сибири, заражена данными паразитами на 90%", — отметила Бастракова.

Также опасными на предмет паразитов являются водоёмы Восточной Европы, Вьетнама и Таиланда, добавила медик. Наиболее частыми симптомами описторхоза являются боли в желудке, рвота, диарея, аллергия (преимущественно на лице), воспаления в верхних дыхательных путях и ухудшение общего самочувствия. Однако иногда симптоматика полностью отсутствует, люди даже на протяжении многих лет могут не знать, что больны, подчеркнула эксперт.

Нутрициолог предупредил, что попадающая в организм с морепродуктами ртуть выводится годами

Нутрициолог предупредил, что попадающая в организм с морепродуктами ртуть выводится годами

Как правило, заражение происходит через употребление сырой, вяленой, слабосолёной или плохо прожаренной рыбы семейства карповых: карпа, карася, леща, линя, плотвы, язя. По словам врача, заразиться можно, съев даже небольшой кусочек плохо приготовленной рыбы.

Другим распространённым и опасным паразитом является меторхоз, заражение которым происходит через употребление в пищу белого и чёрного амура, краснопёрки, толстолобика. Ещё один паразит — клонорхоз — чаще всего встречается в реках Дальнего Востока, бассейне Амура.

"Симптомы описторхоза, меторхоза и клонорхоза очень разнообразны, но чаще всего напоминают картину отравления. Заразившегося человека беспокоит слабость, тошнота, нарушение стула, повышение температуры тела, дискомфорт в животе, высыпания на коже", — рассказала врач.

Названы опасные инфекции, которые можно подхватить в толпе

Названы опасные инфекции, которые можно подхватить в толпе

Бастракова пояснила, что рыба становится безопасной после термической обработки (не менее 70 градусов), поэтому не стоит есть сырую рыбу или рыбный фарш. Кроме того, добавила медик, следует ответственно подходить к обработке кухонных поверхностей, хорошо промывать разделочные доски после приготовления продуктов из рыбы. Варить её, по словам специалиста, необходимо в течение 20 минут с момента закипания воды, жарить — 30 минут, солить — в течение двух недель в концентрации соли не менее 20% от веса продукта.

Ранее нутрициолог Дмитрий Бобунов рассказал, что консервированная рыба полезнее фастфуда. По словам специалиста, в ней есть белок, жиры и множество полезных элементов, например йод, кальций, калий, фосфор, железо, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Никита Никонов
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров