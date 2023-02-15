Врач рассказала, какой популярной в России рыбой отравиться проще простого

Рыбные блюда могут привести к опасным последствиям для организма, если продукт окажется заражённым различными паразитами. О том, какая рыба самая опасная и как избежать отравления, рассказала врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова в беседе с "Газетой.ru".

"Наиболее распространённым по всему миру заболеванием является описторхоз. Для России оно особенно актуально, ведь, например, рыба, обитающая в реках, озёрах, прудах Обь-Иртышского бассейна Западной Сибири, заражена данными паразитами на 90%", — отметила Бастракова.

Также опасными на предмет паразитов являются водоёмы Восточной Европы, Вьетнама и Таиланда, добавила медик. Наиболее частыми симптомами описторхоза являются боли в желудке, рвота, диарея, аллергия (преимущественно на лице), воспаления в верхних дыхательных путях и ухудшение общего самочувствия. Однако иногда симптоматика полностью отсутствует, люди даже на протяжении многих лет могут не знать, что больны, подчеркнула эксперт.

Как правило, заражение происходит через употребление сырой, вяленой, слабосолёной или плохо прожаренной рыбы семейства карповых: карпа, карася, леща, линя, плотвы, язя. По словам врача, заразиться можно, съев даже небольшой кусочек плохо приготовленной рыбы.

Другим распространённым и опасным паразитом является меторхоз, заражение которым происходит через употребление в пищу белого и чёрного амура, краснопёрки, толстолобика. Ещё один паразит — клонорхоз — чаще всего встречается в реках Дальнего Востока, бассейне Амура.

"Симптомы описторхоза, меторхоза и клонорхоза очень разнообразны, но чаще всего напоминают картину отравления. Заразившегося человека беспокоит слабость, тошнота, нарушение стула, повышение температуры тела, дискомфорт в животе, высыпания на коже", — рассказала врач.

Бастракова пояснила, что рыба становится безопасной после термической обработки (не менее 70 градусов), поэтому не стоит есть сырую рыбу или рыбный фарш. Кроме того, добавила медик, следует ответственно подходить к обработке кухонных поверхностей, хорошо промывать разделочные доски после приготовления продуктов из рыбы. Варить её, по словам специалиста, необходимо в течение 20 минут с момента закипания воды, жарить — 30 минут, солить — в течение двух недель в концентрации соли не менее 20% от веса продукта.