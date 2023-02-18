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17 февраля, 22:59

В Турции под завалами найдено два миллиона долларов

Anadolu: В Турции спасатели нашли под завалами два миллиона долларов и передали их полиции

В Турции в городе Газиантеп спасатели, разбирающие завалы дома, рухнувшего в результате страшного землетрясения, нашли 2 миллиона долларов. Деньги были переданы полиции. Как пишет Anadolu, такую сумму нашли, когда доставали мужчину из-под завалов жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat.

"В общей сложности рядом с мужчиной было 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги спецназу. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции, это не единичный случай", — рассказал Anadolu руководитель пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39 672

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39 672

Его слова подтверждаются недавним похожим событием, когда российские спасатели, также разбирая завалы в Турции, нашли в кастрюле 150 тысяч долларов.

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AA / Sergen Sezgin

Анатолий Симоненко
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