В Турции под завалами найдено два миллиона долларов

В Турции в городе Газиантеп спасатели, разбирающие завалы дома, рухнувшего в результате страшного землетрясения, нашли 2 миллиона долларов. Деньги были переданы полиции. Как пишет Anadolu, такую сумму нашли, когда доставали мужчину из-под завалов жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat.

"В общей сложности рядом с мужчиной было 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги спецназу. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции, это не единичный случай", — рассказал Anadolu руководитель пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.