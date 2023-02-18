"Потирают руки": В Латвии описали отношение Запада к Украине известной поговоркой

В украинском конфликте западные страны, поставляя Киеву вооружение, делят шкуру неубитого медведя. Об этом заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24.

"Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя. Конечно, украинский рынок очень прибылен", — сказал Пабрикс.

Даже те страны, которые мало помогали Киеву или вовсе не делали этого, в будущем, по словам Пабрикса, захотят приобщиться к выгоде. Политик считает, что будут и те, кто "перевернёт всё наоборот и скажет: "Мы теперь те, кто по-настоящему вам помог".