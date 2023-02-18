"Потирают руки": В Латвии описали отношение Запада к Украине известной поговоркой
Экс-глава Минобороны Латвии Пабрикс: Запад наживается на украинском кризисе
В украинском конфликте западные страны, поставляя Киеву вооружение, делят шкуру неубитого медведя. Об этом заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24.
"Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя. Конечно, украинский рынок очень прибылен", — сказал Пабрикс.
Даже те страны, которые мало помогали Киеву или вовсе не делали этого, в будущем, по словам Пабрикса, захотят приобщиться к выгоде. Политик считает, что будут и те, кто "перевернёт всё наоборот и скажет: "Мы теперь те, кто по-настоящему вам помог".
Как рассказывал Лайф, ранее член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что Украине не удастся остаться при своих прежних границах. По его мнению, восстанавливать страну придётся всем миром и делить её тоже будут всем мировым сообществом.
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