"Чаще, чем жену": Эстонский министр рассказал о встречах с главой Пентагона

Во время визита в Эстонию министра обороны США Ллойда Остина его эстонский коллега Ханно Певкур в шутку посетовал на то, что видит его чаще, чем свою жену.

"Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймёт эту ситуацию", — приводит Baltnews слова Певкура в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Как пишет издание, встреча глав оборонных ведомств носила формальный характер. Эстония выразила благодарность США за помощь и оружие. А Остин напомнил про пятую статью устава НАТО (о едином ответе альянса на нападение) и пообещал поддержку эстонцам. Также они обсудили помощь Украине и сотрудничество в сфере обороны.