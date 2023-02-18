"Чаще, чем жену": Эстонский министр рассказал о встречах с главой Пентагона
Министр обороны Эстонии посетовал, что видит главу Пентагона Остина чаще жены
Ханно Певкур встречает Ллойда Остина. Фото © pildid.mil.ee
Во время визита в Эстонию министра обороны США Ллойда Остина его эстонский коллега Ханно Певкур в шутку посетовал на то, что видит его чаще, чем свою жену.
"Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймёт эту ситуацию", — приводит Baltnews слова Певкура в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.
Как пишет издание, встреча глав оборонных ведомств носила формальный характер. Эстония выразила благодарность США за помощь и оружие. А Остин напомнил про пятую статью устава НАТО (о едином ответе альянса на нападение) и пообещал поддержку эстонцам. Также они обсудили помощь Украине и сотрудничество в сфере обороны.
Ранее Лайф сообщал, что власти Эстонии намерены в 30 раз — с 10 до 300 метров — увеличить охраняемую зону на границе с Россией и построить дополнительные объекты инфраструктуры.