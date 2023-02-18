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18 февраля, 01:54

"Чаще, чем жену": Эстонский министр рассказал о встречах с главой Пентагона

Министр обороны Эстонии посетовал, что видит главу Пентагона Остина чаще жены

<p>Ханно Певкур встречает Ллойда Остина. Фото © <a href="https://pildid.mil.ee/picture.php?/527617/category/61650" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pildid.mil.ee</a></p>

Ханно Певкур встречает Ллойда Остина. Фото © pildid.mil.ee

Во время визита в Эстонию министра обороны США Ллойда Остина его эстонский коллега Ханно Певкур в шутку посетовал на то, что видит его чаще, чем свою жену.

"Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймёт эту ситуацию", — приводит Baltnews слова Певкура в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Как пишет издание, встреча глав оборонных ведомств носила формальный характер. Эстония выразила благодарность США за помощь и оружие. А Остин напомнил про пятую статью устава НАТО (о едином ответе альянса на нападение) и пообещал поддержку эстонцам. Также они обсудили помощь Украине и сотрудничество в сфере обороны.

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Арина Родионова
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