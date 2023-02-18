На Сахалине у женщины остановилось сердце в развлекательном заведении

В ночном заведении в Углегорске у 49-летней женщины остановилось сердце. Об этом сообщил телеграм-канал городских новостей. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.





Инцидент произошёл вечером 17 февраля. По словам очевидцев, это случилось неожиданно. Женщине пытались оказать медицинскую помощь до приезда скорой помощи, но она скончалась. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Сахалинской области в телеграм-канале, в ходе осмотра места происшествия следователи не нашли признаков совершения преступления, назначено судебно-медицинское исследование.