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18 февраля, 05:57

На Сахалине у женщины остановилось сердце в развлекательном заведении

Сердце остановилось у посетительницы ночного заведения в Сахалинской области

В ночном заведении в Углегорске у 49-летней женщины остановилось сердце. Об этом сообщил телеграм-канал городских новостей. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

  • Заведение в Углегорске, где от остановки сердца скончалась женщина. Фото © Telegram / Новости Углегорска
    Заведение в Углегорске, где от остановки сердца скончалась женщина. Фото © Telegram / Новости Углегорска
  • Заведение в Углегорске, где от остановки сердца скончалась женщина. Фото © Telegram / Новости Углегорска
    Заведение в Углегорске, где от остановки сердца скончалась женщина. Фото © Telegram / Новости Углегорска

Заведение в Углегорске, где от остановки сердца скончалась женщина. Фото © Telegram / Новости Углегорска

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Инцидент произошёл вечером 17 февраля. По словам очевидцев, это случилось неожиданно. Женщине пытались оказать медицинскую помощь до приезда скорой помощи, но она скончалась. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Сахалинской области в телеграм-канале, в ходе осмотра места происшествия следователи не нашли признаков совершения преступления, назначено судебно-медицинское исследование.

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Ранее в Подмосковье врачи спасли 56-летнюю женщину, пережившую пять остановок сердца за пару дней, причём раз за разом это происходило после помощи медиков.

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Telegram / Новости Углегорска

Светлана Оперук
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