Россиянам объяснили, почему падает курс рубля к доллару и евро

Ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро связано с изменением цен на нефть, но в ближайшее время должна начаться коррекция стоимости российской валюты. Об этом Ura.ru заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

"Это просто корректировка курса в связи с изменением цен на нефть. Если вы посмотрите на ситуацию в первом полугодии, грубо говоря, нефть была 100 долларов, доллар — 60 рублей. Теперь у нас нефть 80, соответственно, доллар должен быть 74–75 [рублей]. Поскольку эти процессы обладают некоторой инерцией, тем более он был сглажен продажами валют со стороны Минфина, хотя это были небольшие объёмы", — отмечает аналитик.

Эксперт уточнил, что рубль уже достиг своего нижнего диапазона, поэтому в ближайшее время должна начаться корректировка курса, при котором нормальным будет соотношение 73–75 рублей за один доллар. Такая ситуация продержится до марта, после чего появятся новые вводные, зависящие от состояния рынка, эффективности антироссийских санкций, цены на нефть, которая может пойти вверх из-за сокращения РФ объёмов добычи.