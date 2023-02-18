Журналист Херш рассказал, как россияне сплотились вокруг Путина из-за действий США

Народ России сплотился вокруг президента страны Владимира Путина из-за враждебных действий со стороны США, которые сегодня являются самым агрессивным государством мира. Такое мнение в интервью consortiumnews.com выразил журналист Сеймур Херш.

"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь", — отметил Херш.

По его словам, наиболее воинственными в Правительстве США являются госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Херш не исключает, что у них с давних времён имеется ненависть к российскому лидеру.