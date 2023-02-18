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18 февраля, 06:47

Журналист Херш рассказал, как россияне сплотились вокруг Путина из-за действий США

Журналист Херш: Враждебные действия США лишь сплотили россиян вокруг Путина

Народ России сплотился вокруг президента страны Владимира Путина из-за враждебных действий со стороны США, которые сегодня являются самым агрессивным государством мира. Такое мнение в интервью consortiumnews.com выразил журналист Сеймур Херш.

"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь", отметил Херш.

По его словам, наиболее воинственными в Правительстве США являются госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Херш не исключает, что у них с давних времён имеется ненависть к российскому лидеру.

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Ранее Херш выразил мнение, что Россия небезосновательно начала специальную военную операцию на Украине, так как на то были определённые причины, в том числе расширение НАТО и перспектива вступления Незалежной в него.

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