Журналист Херш рассказал, как россияне сплотились вокруг Путина из-за действий США
Журналист Херш: Враждебные действия США лишь сплотили россиян вокруг Путина
Народ России сплотился вокруг президента страны Владимира Путина из-за враждебных действий со стороны США, которые сегодня являются самым агрессивным государством мира. Такое мнение в интервью consortiumnews.com выразил журналист Сеймур Херш.
"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь", — отметил Херш.
По его словам, наиболее воинственными в Правительстве США являются госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Херш не исключает, что у них с давних времён имеется ненависть к российскому лидеру.
Ранее Херш выразил мнение, что Россия небезосновательно начала специальную военную операцию на Украине, так как на то были определённые причины, в том числе расширение НАТО и перспектива вступления Незалежной в него.
Официальный сайт Президента России