Минпросвещения попросили проверить детскую книгу, где рассказывают о "демократе" Наполеоне

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой организовать проверку детской книги "20 необыкновенных мальчиков, изменивших мир", в которой среди прочего рассказывается о Наполеоне Бонапарте как о "демократе" и борце за объединение Европы. Копия обращения имеется в распоряжении Лайфа.







Бородин обращает внимание на то, что книга сейчас активно раскупается родителями школьников в качестве подарка на 23 Февраля. Однако некоторые из них обратились с жалобами в проект. В частности, родителей смутило то, что Наполеон представляется "демократом", а нынешняя Европа — идеалом, к которому он стремился.

"В книге от имени самого Наполеона Бонапарта говорится буквально следующее: "Я мечтал, чтобы вся Европа была одним огромным государством, где царят демократические идеалы Французской революции", — обращают внимание авторы обращения.





По словам Бородина, Великая французская революция многими историками считается образцовой по своим идеям, однако узурпация власти Наполеоном положила конец множеству этих задумок, а во Франции был установлен своеобразный культ личности полководца. Кроме того, авторы книги отмечают, что победить Францию в Отечественной войне 1812 года Россия смогла, лишь объединившись с другими странами. Однако ими же упускается тот факт, что русской армии из 193 тысяч солдат противостояли войска в два раза больше — и именно после этого поражения был положен конец легенде о непобедимости Бонапарта.

"Кроме этого, подводя итог повествования о жизнедеятельности Наполеона Бонапарта, авторы книги спрашивают у мальчиков, которым адресована данная книга: "Хочешь стать таким, как Наполеон? Учись делать выводы и из побед, и из поражений". Совет по поводу умения делать выводы, конечно, хороший, но каким "таким, как Наполеон" — себялюбивым, вечно воюющим диктатором?" — также отмечает Бородин.

В этой связи Бородин попросил Минпросвещения провести проверку на основании изложенных фактов и проинформировать о принятом решении.