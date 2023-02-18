Welt am Sonntag: ФРГ с начала СВО заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро

Германия с начала специальной военной операции на Украине заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Минфина ФРГ.

"Менее чем через год после начала конфликта на Украине активы на общую сумму 5,32 миллиарда евро подпали под санкции в Германии", — говорится в публикации.

Указывается, что в эту сумму входят средства физлиц и компаний, которые подпали под европейские санкции, а также деньги Центробанка России.