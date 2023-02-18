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18 февраля, 08:18

Носки, деньги, свободное время: Мужчины рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля

Деньги и подарочные карты стали самыми желанными подарками у мужчин к 23 Февраля

Больше всего российские мужчины на 23 Февраля хотели бы получить деньги и подарочные карты, а на втором месте в списке наиболее желанных презентов оказались "классические" носки и пена для бритья или же иные полезные вещи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос банка "Русский стандарт".

Так, за деньги и подарочные карты высказались 29% респондентов, ещё 24% признались, что хотели бы получить полезную вещь. Для 17% опрошенных неважно, что им подарят, ведь главное — внимание. 16% заявили, что в подарок хотели бы получить свободное время для себя, а 14% предпочитают сюрпризы. К слову, 64% женщин признались, что преподнесут мужчинам полезный подарок, 20% — подарочную карту, 16% сделают подарок "для души".

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Ранее Лайф рассказывал, что в качестве подарка на 23 Февраля россиянки выбрали бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, туалетную воду и карманные часы.

Обложка ©

Freepik / Stockking

Артур Белкин
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