Носки, деньги, свободное время: Мужчины рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля

Больше всего российские мужчины на 23 Февраля хотели бы получить деньги и подарочные карты, а на втором месте в списке наиболее желанных презентов оказались "классические" носки и пена для бритья или же иные полезные вещи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос банка "Русский стандарт".

Так, за деньги и подарочные карты высказались 29% респондентов, ещё 24% признались, что хотели бы получить полезную вещь. Для 17% опрошенных неважно, что им подарят, ведь главное — внимание. 16% заявили, что в подарок хотели бы получить свободное время для себя, а 14% предпочитают сюрпризы. К слову, 64% женщин признались, что преподнесут мужчинам полезный подарок, 20% — подарочную карту, 16% сделают подарок "для души".