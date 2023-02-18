Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России

Уровень безработицы в РФ по итогам 2022 года снизился на 30%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Ситуация в части безработицы в России остаётся стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на пять тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7%", — приводит её слова пресс-служба кабмина РФ.

В конце 2022 года уровень безработицы достиг минимального значения за те 12 месяцев — 3,7%, а это на 0,6 процентного пункта ниже показателей на начало года. В целом за это время число таких граждан сократилось на 445 тысяч человек, или на 13,8%. При этом в 65 регионах РФ уровень безработицы, по методологии МОТ, снизился, в 13 — вырос, а в четырёх субъектах ситуация не изменилась. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области, добавили в кабмине. Также сообщается, что в 2022 году за различными услугами в службу занятости обратилось 3,2 миллиона россиян.

"В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тысячи человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тысяч человек — уменьшение составило почти 30%", — сообщили в кабмине.

При этом средняя продолжительность безработицы по РФ на конец 2022 года выросла по сравнению с 2021-м с 4,3 до 4,6 месяца, за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения (ЦЗН). Почти 3,5 месяца составило среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов.