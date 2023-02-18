Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 09:41

Врач объяснила, почему важно лечить шум в ушах при герпесе

Врач Мышенкова: Появившиеся проблемы со слухом при герпесе необходимо лечить

При жалобах на снижение слуха и шум в ушах при герпесе необходимо незамедлительно обратиться к специалисту за лечением. Об этом предупредила в беседе с Лайфом врач-отоневролог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Наталья Мышенкова.

Шум в ушах — частое осложнение течения вирусной герпетической инфекции. В момент активности герпеса нейроны имеют большой риск поражения, а попав в ядро клетки, вирус остаётся в организме на всю жизнь. Хотя иммунная система начинает вырабатывать антитела при проникновении в организм герпеса, но есть некоторые условия, при которых инфекция пробуждается. К ним относятся холодное время года, понижение иммунитета и гиповитаминоз. При герпесе поражение ушей может проявляться в качестве одностороннего или двустороннего шума или снижения слуха.

"В первые дни возникновения данных жалоб очень важно пройти исследование слуха (аудиометрию) у врача сурдолога-оториноларинголога. В случае диагностики снижения слуха, пациенту рекомендуется немедленная госпитализация для проведения системного противовоспалительного лечения. Время имеет значение: чем раньше начато лечение, тем более вероятно восстановление слуха и избавление от шума в ушах", — объяснила врач.

По словам Мышенковой, если лечение началось в течение двух-четырёх недель с момента появления жалоб, то есть шанс вернуть слух и убрать шум полностью. При поздней терапии возможно минимизировать симптомы. При необходимости в ходе лечения используются шумовые маскеры и препараты из группы антидепрессантов.

Вызывающая неприятный запах изо рта бактерия повышает риск сердечных заболеваний

Вызывающая неприятный запах изо рта бактерия повышает риск сердечных заболеваний

Ранее врач Георгий Сапего рассказал, как нужно питаться при ОРВИ и почему иногда стоит отказаться от горячего. При этом он отметил, что пропускать приёмы пищи нельзя.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров