Врач объяснил, как работает плазмотерапия и при каких болезнях она помогает

PRP-терапия (плазмотерапия) — современная методика в лечении опорно-двигательного аппарата и не только. Её суть заключается в том, что в повреждённый участок вводится плазма с тромбоцитами, которая была предварительно отделена от эритроцитов. Врач – травматолог-ортопед клиники МЕДСИ на Федосьино Александр Вербинец рассказал в беседе с Лайфом, как эта терапия работает и при каких заболеваниях используется.

Он объяснил, что кровь состоит из плазмы и форменных элементов — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Последние играют одну из ключевых ролей, поскольку защищают организм от кровопотери. При повреждении стенки кровеносного сосуда они образуют тромб в этом месте, а затем для восстановления травмированного участка выделяют биологически активные вещества — фибробласты, то есть клетки, синтезирующие коллаген и эластин. Они же отвечают за состояние хряща, эластичность кожи и прочность связок. Таким образом, подчеркнул врач Вербинец, тромбоциты оказывают влияние на восстановительные процессы.

"Теперь о методе плазмотерапии: PRP (platelet-rich plasma) переводится как обогащённая тромбоцитами плазма. Её суть во введении в повреждённый участок плазмы с тромбоцитами, которую отделили от эритроцитов. Эту смесь получают с помощью центрифуги", — отметил травматолог.

Проще говоря, у пациента берётся из вены 10–20 мл крови, после она центрифугируется. В процессе более тяжёлые клетки — эритроциты — оседают, а плазма с тромбоцитами остаётся на поверхности. Затем, продолжил Вербинец, кровь благополучно вводится в необходимую область.

"PRP-терапия используется в травматологии и ортопедии как один из способов лечения артроза, спортивных травм, пяточной шпоры, различных энтезопатий, а также при восстановлении связок или мышц после растяжений, надрывов", — рассказал врач.