Агрессивный петербуржец был против штрафа за неправильную парковку и наехал на инспектора

В Санкт-Петербурге мужчина наехал на инспектора Комитета по транспорту, который хотел выписать ему штраф из-за парковки под запрещающим знаком. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл вчера в переулке Матюшенко.

В Петербурге мужчина наехал на инспектора после парковки под запрещающим знаком. © Видео LIFE

Водитель авто очень не хотел получать штраф в три тысячи рублей, поэтому решил скрыться с места. Однако у него не получилось — путь преградил инспектор, который собирался составить на нарушителя протокол. Неудачливый водитель просил сотрудника уйти с дороги, но тот был против. В итоге мужчина наехал на инспектора и повредил ему ногу. После этого на место был вызван наряд ГИБДД. Источник Лайфа рассказал, что сотруднику комитета уже оказана необходимая медицинская помощь.

Перед наездом мужчина предпринял все попытки, чтобы уйти от наказания. Так, он хотел отдать инспектору тысячу рублей и разойтись. А когда эта "афера" провалилась, решил придумать три версии, почему машина оказалась в этом месте. Сначала петербуржец уверял, что вышел на пару минут, чтобы купить сигареты. Потом он убеждал сотрудника в том, что приехал по работе. В итоге сказал, что машина якобы сломалась. Всё это нарушитель сопровождал нецензурной бранью и угрозами вызвать полицию.

"Права мне отдай! Ты на каком основании у меня права отбираешь? Есть статья? Тебя привлечь сейчас или что?" — кричал агрессивный водитель.