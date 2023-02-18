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18 февраля, 13:27

DPA: В ФРГ неизвестные установили флаг России на здании бывшего земельного парламента

<p>Российский флаг на башне в Германии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/bigberlin/status/1626887023347871747?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bigberlin</a></p>

Российский флаг на башне в Германии. Обложка © Twitter / bigberlin

В Потсдаме неизвестные установили флаг России на башне, в которой раньше располагался земельный парламент Бранденбурга. Об этом сообщает DPA.

Так, российский триколор нарисован на крыше здания, а также вдоль стены. Ещё неизвестные нанесли латинскую букву Z. Правоохранители уже начали расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища, а также нанесении материального вреда. Теперь собственник должен снять флаг и стереть надпись на здании.

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Светлана Оперук
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