DPA: В ФРГ неизвестные установили флаг России на здании бывшего земельного парламента

В Потсдаме неизвестные установили флаг России на башне, в которой раньше располагался земельный парламент Бранденбурга. Об этом сообщает DPA.

Так, российский триколор нарисован на крыше здания, а также вдоль стены. Ещё неизвестные нанесли латинскую букву Z. Правоохранители уже начали расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища, а также нанесении материального вреда. Теперь собственник должен снять флаг и стереть надпись на здании.