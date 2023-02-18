DPA: В ФРГ неизвестные установили флаг России на здании бывшего земельного парламента
Российский флаг на башне в Германии. Обложка © Twitter / bigberlin
В Потсдаме неизвестные установили флаг России на башне, в которой раньше располагался земельный парламент Бранденбурга. Об этом сообщает DPA.
Так, российский триколор нарисован на крыше здания, а также вдоль стены. Ещё неизвестные нанесли латинскую букву Z. Правоохранители уже начали расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища, а также нанесении материального вреда. Теперь собственник должен снять флаг и стереть надпись на здании.
Ранее в Сиднее у здания генконсульства прошёл митинг в поддержку России. На улицы вышло около полутора тысяч человек.